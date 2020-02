La nouvelle fonctionnalité Look Around d’Apple Plans est disponible dans trois autres villes américaines : Boston, Philadelphie et Washington.

Introduit dans iOS 13, Look Around est un moyen interactif d’explorer une ville avec des images 3D au niveau de la rue, comme avec Google Street View. La fonctionnalité est également disponible dans la baie de San Francisco, Los Angeles, New York, Las Vegas, Houston et l’île hawaïenne d’Oahu.

Comment activer Look Around ?

Dans une zone où Look Around est disponible, une icône avec des jumelles sera affichée dans le coin supérieur droit d’Apple Plans. Toucher cette icône ouvrira une vue au niveau de la rue. Look Around apparaîtra également dans les résultats de la recherche si la ville est prise en charge. Lorsque ce mode est activé, vous pourrez vous déplacer dans la zone, tandis qu’en touchant un point éloigné, ce dernier s’agrandira rapidement de manière beaucoup plus fluide et engageante que dans Google Street View.

Pour trouver facilement votre chemin en mode Look Around, les points d’intérêt tels que les bars, les restaurants, les parcs et autres sont identifiés par des icônes flottantes au niveau de la rue. Cependant, seules les zones auxquelles les véhicules peuvent accéder peuvent être agrandies. En effet, les données Look Around sont acquises à partir de voitures équipées de caméras à 360 degrés.