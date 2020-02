Amazon vient enfin de lancer les pré-commandes de l’Echo Show 8, un haut-parleur doté d’un écran intelligent de 8 pouces. Il est capable de se connecter à Alexa pour écouter toutes les informations via des haut-parleurs de qualité, mais aussi avec la possibilité d’afficher des images.

Depuis cet écran HD, vous pouvez afficher les paroles d’une chanson, des photos, consulter la météo, le trafic circulation et, bien plus encore.

Cet appareil vous permet également de passer un appel vidéo vers l’application Alexa ou un autre appareil Echo avec un écran sans utiliser vos mains. Vous pouvez également utiliser la fonction Annonces pour envoyer des messages vocaux dans toutes les pièces où se trouve un appareil Echo compatible, ou appeler avec Drop In d’une pièce à l’autre. De toute évidence, l’écran peut également être utilisé pour afficher du contenu vidéo tel que ceux d’Amazon Prime Video.

Au niveau de la confidentialité, l’Echo Show 8 vous permet de désactiver les microphones et la caméra en appuyant sur un bouton, ou désactiver uniquement la caméra en faisant glisser le couvercle de caméra intégré. Vous avez également la possibilité de gérer vos enregistrements vocaux et de les supprimer à tout moment.

Comme avec tous les appareils Alexa, vous pouvez contrôler les lumières et les interrupteurs, demander des informations de différents types, gérer des scènes automatisées et bien plus encore. Vous pouvez également écouter les dernières nouvelles, demander des résultats sportifs, une programmation de cinéma ou d’autres informations en utilisant les nombreuses compétences qui peuvent être installées à partir de l’application.

Les dimensions du nouvel Echo Show 8 sont de 200,4 mm x 135,9 mm x 99,1 mm pour 1 037 grammes de poids. Il est disponible en noir et gris clair. Le prix est de 129,99 €, ou en 5 mensualités de 26 €. Amazon annonce une livraison à compter du 26 février.

› Pré-commander l’Echo Show 8 sur Amazon : 129,99 €