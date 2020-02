L’un des ingénieurs logiciels de l’application Tumblr a fait des déclarations assez fortes contre Apple et les promotions de ses services sur iOS.

Steve Streza a exprimé son opinion sur son blog personnel où il accuse Apple de « tactiques insidieuses pour afficher des publicités pour ses services sur iOS ». Il met en lumière le fait que les clients font face à de nombreuses publicité sur des appareils qu’ils ont payé. Et avec iOS 13, la situation s’est aggravée avec davantage de pubs faisant « la promotion des services Apple, dès la première activation et lors des utilisations futures ». Il souligne également que la plupart d’entre elles ne peuvent être désactivées, pas même par le biais du système de blocage d’iOS : « Certains peuvent être ignorés ou masqués, mais la plupart ne le peuvent pas, et sont conçus spécifiquement pour les applications de base comme la musique et l’App Store. Il existe un terme pour décrire un logiciel qui contient de nombreuses publicités inamovibles : les adwares, ce que iOS est malheureusement devenu. »

Il ajoute que :

« Si vous n’êtes pas abonné à ces services, vous serez obligé de regarder constamment ces publicités, à la fois dans les applications que vous utilisez et dans les notifications push qu’Apple a activées par défaut.

Ces publicités sont préjudiciables à l’expérience utilisateur. »

Le développeur montre quelques exemples de promotions invasives impliquant Apple Music, Apple TV+, Apple News+, mais aussi Apple Card, Apple Arcade et, bien sûr, l’App Store. Streza pense également que la situation ne fera qu’empirer à l’avenir.

« De toute évidence, Apple a le droit de communiquer sur l’existence de ses services aux utilisateurs et d’essayer de les convaincre de s’abonner. Et vous pouvez être en désaccord avec mon évaluation selon laquelle certaines de ces publicités sont des publicités publicitaires. En fait, la plupart de ces publicités ne sont pas gênantes lorsqu’elles sont prises individuellement. Mais lorsque vous en avez trop pour ces nombreux services, vous comprenez qu’Apple aggrave l’expérience utilisateur pour augmenter ses revenus. »

Steve estime que ce problème risque de s’aggraver, sauf si les gens commencent à critiquer Apple à ce sujet.

Qu’en pensez-vous ? iOS est-il vraiment un adware des services Apple ?