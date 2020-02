Un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement prévoit que la production d’ordinateurs portables en Chine sera gravement affectée par l’épidémie de coronavirus. Les expéditions mondiales pour ce trimestre diminueront d’environ 29 à 36%.

DigiTimes rapporte que malgré Quanta Computers – qui assemble les MacBook Air et MacBook Pro – et que d’autres fournisseurs déplacent une grande partie de la production à Taiwan, le stock de composants va bientôt être épuisé. En Chine, la production est toujours à l’arrêt pratiquement partout à cause de l’épidémie du Coronavirus. Actuellement, 90% de la production d’ordinateurs portables dépend de la Chine. Ces données sont suffisantes pour nous faire comprendre à quel point la situation est vraiment très grave.

Auparavant, il avait été suggéré que la production d’ordinateurs portables chuterait de 17%, mais ce rapport indique que les choses sont déjà bien pires que prévu.

Malheureusement, la situation liée à l’épidémie semble vraiment loin d’être solutionnée. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) décrit le Coronavirus comme « l’ennemi public numéro un » : il y a plus de 70 000 cas de contagion et plus de 1 800 décès confirmés.