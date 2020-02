Apple a publié une nouvelle bande-annonce d’Amazing Stories, la nouvelle série de science-fiction à venir sur Apple TV+.

« Des producteurs exécutifs visionnaires Steven Spielberg, Edward Kitsis et Adam Horowitz, cette réinterprétation de la série classique transporte les personnages de tous les jours dans des mondes pleins d’émerveillement, de possibilité et d’imagination. »

Plus tôt cette année, Apple a déclaré que chaque épisode de la série « transportera le public dans des mondes merveilleux à travers l’objectif des réalisateurs, producteurs et écrivains les plus imaginatifs d’aujourd’hui ».

Parmi les stars de “Amazing Stories”, on retrouve Dylan O’Brien (“Maze Runner”, “Teen Wolf”), Victoria Pedretti (“You”), Josh Holloway (“Lost”, “Yellowstone”), Sasha Alexander (“Rizzoli & Isles”, “Shameless”) et Robert Forster (“Twin Peaks”).

La série sera disponible sur Apple TV+ à partir du vendredi 6 mars. La première saison du sera composée de 10 épisodes.