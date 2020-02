Au dernier trimestre, la société d’investissement de Warren Buffett a vendu plus de 800 millions de dollars d’actions Apple, comme l’ont confirmé les documents publics de la SEC. Même après cette vente importante d’actions AAPL, Berkshire Hathaway reste le plus grand investisseur d’Apple.

Business Insider suggère quelques raisons possibles qui ont amené Buffett à prendre cette décision. L’une d’elles pourrait être le désir d’encaisser après la flambée de la valeur des actions AAPL, mais il s’agit d’une thèse très discutable. En effet, Buffet a toujours toujours investi à long terme et n’a jamais vendu de stock d’actions à court terme.

La deuxième thèse est beaucoup plus plausible : Berkshire Hathaway a vendu des actions Apple pour libérer de l’argent pour investir dans deux autres sociétés, Kroger et Biogen. Les chiffres coïncident, étant donné que la société de Buffett a payé 549 millions de dollars pour une participation de 2,4% dans le géant américain des supermarchés Kroger et 192 millions de dollars pour une participation de 0,4% dans Biogen, une société biopharmaceutique qui développe et propose des thérapies pour les maladies neurologiques. Au Total, cela représente un investissement de 741 millions de dollars, presque le même montant que la vente des actions AAPL.

Malgré cette vente, Berkshire Hathaway reste le plus grand actionnaire d’Apple pour un total de 72 milliards de dollars (5,4% de l’ensemble de l’entreprise). En bref, 800 millions sont un chiffre dérisoire, apparemment utilisé pour différencier certains investissements.

Dans le passé, Warren Buffett a fait l’éloge d’Apple à plusieurs reprises et n’a jamais manqué d’apporter son soutien, même dans les moments difficiles. En effet, dans une récente interview à CNBC, il a également dévoilé son rêve “secret” : posséder 100% d’Apple.