La Cour suprême de Californie a jugé qu’Apple avait violé la loi qui oblige les entreprises à payer les employés pour le temps passé à vérifier les sacs à dos, les sacs et les appareils sur le lieu de travail. L’entreprise est responsable de millions de dollars de salaires impayés.

Dans une décision rendue hier, le tribunal a jugé que les employés des Apple Store devaient être payés pour le temps perdu lors de leur fouille. L’entreprise n’a jamais considéré ce temps comme des heures de travail, mais pour la Cour suprême de Californie, les employés travaillaient en fait même à ce moment là.

Comme de nombreuses entreprises aux États-Unis, Apple a également activé depuis longtemps un programme anti-vol après les nombreux cas de vols de la par de ses employés. La Cour a estimé que le temps perdu par chaque employé était de 20 minutes, bien que certains plaignants aient déclaré qu’ils étaient parfois obligés d’attendre jusqu’à 45 minutes avant de pouvoir quitter leur emploi après leur quart de travail. Compte tenu du nombre d’employés de l’Apple Store en Californie, Apple sera obligée de payer des millions de dollars par an.

Le procès contre Apple a commencé en 2013, lorsque deux anciens employés ont signalé à l’entreprise de demander le paiement de toutes les heures perdues lors de ces contrôles. Les juges ont expliqué que les plaignants ont raison car ces contrôles ne sont pas effectués en faveur des salariés eux-mêmes, mais uniquement pour une question de sécurité au bénéfice exclusif de l’entreprise.

La politique d’Apple exige que les employés des Apple Store subissent des contrôles à la fin de chaque quart de travail et lorsqu’ils partent en pause déjeuner. Les contrôles sont effectués 24h/24 et les salariés ne sont pas payés pour les minutes perdues lors de cette procédure obligatoire et non volontaire.

Pour sa part, Apple affirme que des mesures anti-vol sont prises en faveur des salariés, étant donné que l’alternative aurait été d’interdire le transport de sacs et d’appareils personnels sur le lieu de travail. Les juges ne sont cependant pas convaincus par cette thèse :

« Dans les circonstances de cette affaire et dans les réalités de la vie ordinaire au 21e siècle, nous trouvons qu’Apple affirme que sa politique de fouille peut être justifiée comme un avantage improbable et insoutenable pour ses employés.

Nous notons également l’ironie et l’incohérence des arguments d’Apple. Dans ses affirmations, Apple affirme que l’iPhone personnel des employés serait superflu à prendre au travail, mais cette thèse est en contradiction directe avec les nombreuses publicités et déclarations publiques de l’iPhone en tant que partie intégrante et fondamentale de la vie de chacun. »

Le tribunal souligne également une interview de 2017 dans laquelle le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que « les iPhone sont devenus tellement intégrés et font partie intégrante de nos vies, que vous ne penseriez pas à quitter la maison sans votre smartphone ».