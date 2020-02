Apple a apporté du nouveau à la fonction Quick Look in AR, conçue pour permettre aux utilisateurs de voir les produits en réalité augmentée. Apple a mis à jour la fonction d’aperçu Quick Look dans Safari pour permettre aux détaillants d’ajouter des liens et des boutons, en vue d’offrir une expérience de réalité augmentée complète. Lors de la navigation sur des sites tels que Home Depot, Wayfair, Bang & Olufsen et 1-800-Flowers, les clients verront désormais diverses options pour effectuer des achats et en savoir plus sur un produit lors de la prévisualisation en mode AR.

Apple a présenté les nouveaux outils de connexion dans iOS 13 et les a prévisualisés lors de la dernière WWDC, mais ces fonctions ne sont disponibles que depuis peu pour les détaillants.

Dans la pratique, les détaillants peuvent désormais ajouter de nouveaux boutons et liens dynamiques pour permettre aux utilisateurs d’acheter ou de lire plus d’informations sur l’objet qu’ils regardent dans AR via Quick Look. Ces liens simplifient essentiellement le processus d’achat, en ajoutant un article à un panier, en recherchant un magasin à proximité ou en commençant une conversation avec le service client.

D’ici la fin de l’année, Apple prévoit d’améliorer encore Quick Look in AR avec une fonctionnalité audio spatiale, incluse dans la version bêta d’iOS 13.4. Cette fonctionnalité permettra aux sites commerciaux (mais pas seulement) d’ajouter du son à l’expérience AR de l’utilisateur naviguant sur Safari.