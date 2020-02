Comme indiqué sur le blog officiel de WhatsApp, le service de messagerie de Facebook compte 2 milliards d’utilisateurs, une forte croissance par rapport au milliard en 2016.

En quatre ans, WhatsApp a ainsi doublé le nombre de ses utilisateurs et atteint un chiffre record. Sur son blog, WhatsApp souligne qu’aujourd’hui les conversations privées sur le service sont plus que sécurisées grâce au cryptage intégré :

« Nous sommes conscients qu’à mesure que les connexions entre les utilisateurs augmentent, le besoin de protection augmente également. Nous passons de plus en plus de temps en ligne chaque jour et, pour cette raison, la protection de nos conversations est plus importante que jamais.

C’est pourquoi chaque message privé envoyé via WhatsApp est protégé par un cryptage de bout en bout par défaut. Le cryptage fort agit comme un bloc numérique indestructible qui protège les informations envoyées sur WhatsApp, vous aidant à vous protéger contre les pirates et les criminels. Les messages sont conservés uniquement sur votre téléphone et personne d’autre ne peut lire ce que vous écrivez ou écouter vos appels, pas même nous. Vos conversations privées restent entre vous. »

Et encore :

« Un cryptage fort est une nécessité dans la vie moderne. Nous ne transigerons pas sur la sécurité, car cela rendrait les gens moins sécurisés Pour encore plus de protection, nous travaillons avec les meilleurs experts en sécurité, utilisons des technologies de pointe pour arrêter l’utilisation abusive de notre application, et fournissons des contrôles et des moyens de signaler les problèmes sans sacrifier la confidentialité. »

Le PDG de WhatsApp, Will Cathcart, a déclaré que la société s’efforçait de rendre le service interopérable avec d’autres clients de messagerie Facebook.