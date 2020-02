Tim Cook a publié une photo sur Twitter où il rend hommage au mouvement des droits civiques pendant le Black History Month.

Cook sait bien quels sont les impacts de la discrimination sur la société. Il a grandi en Alabama dans les années 1960, une période historique très compliquée. Son message pour le mouvement des droits civiques est fort et clair aujourd’hui, à l’occasion du Black History Month.

This #BlackHistoryMonth we honor the generations of women and men who had the courage and determination to push for a better, more equal world — and we stand alongside those still marching today. pic.twitter.com/n0yEiZ9Zlm

— Tim Cook (@tim_cook) February 11, 2020