Counterpoint Research prédit qu’Apple vendra plus de 100 millions d’appareils totalement sans fil en 2020, conservant ainsi un “gros avantage” sur le marché.

Dans son rapport du jour, Counterpoint a révélé que le marché avait dépassé les attentes de croissance attendues pour le quatrième trimestre 2019, atteignant 53%. Les États-Unis ont été le principal moteur de cette croissance au cours du trimestre, avec une part de 76% sur une base trimestrielle.

Grâce aux AirPods Pro, Apple connait une excellente croissance. Le firme de Cupertino a enregistré une croissance constante de 44% au T4 en 2019, avec 6 millions d’unités vendues malgré des problèmes d’approvisionnement. La part de marché d’Apple a cependant légèrement baissé, atteignant 41% sur une base trimestrielle, et 47% si l’on sur toute l’année.

Pour l’avenir, l’analyste Liz Lee a déclaré qu’Apple vendra plus de 100 millions d’appareils 100% sans fil en 2020, y compris les AirPods Pro. Le géant californien gardera sa première place sur ce marché. La vraie bataille sera pour la deuxième place, en particulier sur le marché premium. Dans le cas de Samsung, qui a vendu 8 millions de Galaxy Buds l’an dernier, aura besoin de quelque chose de plus que les prochains Galaxy Buds Plus si elle souhaite conserver sa position vis-à-vis de la concurrence.

