Les nouveaux iPad Pro 2020 pourraient bien être présentés officiellement le mois prochain, aux côtés de l’iPhone SE 2/iPhone 9. Quelles nouveautés pouvons-nous attendre de la nouvelle gamme d’iPad Pro ?

Avant tout, rappelons que la dernière révision du design des iPad Pro date de 2018. Apple a opté pour un écran bord à bord et l’intégration de Face ID, abandonnant au passage Touch ID. Cette année, la conception ne devrait pas être révolutionnée. Les principaux changements ne devraient lieu qu’au niveau du module photo et des composants à l’intérieur.

Caméra

Pour la partie photo, les rumeurs évoquent l’adoption d’un triple capteur photo à l’image des iPhone 11 Pro/Pro Max. De son point de vue, l’analyste Ming-Chi Kuo s’attend à un nouveau capteur 3D de temps de vol. Celui-ci apporterait des fonctionnalités améliorées de réalité augmentée et de perception de la profondeur.

Écran

Une autre hypothèse avancée ces dernières semaines concerne l’iPad Pro 12,9 pouces lequel pourrait avoir droit à un écran mini-LED. Cette technologie permettrait à Apple de rendre l’appareil plus fin et plus léger. Toutefois, ce changement pourrait être réservé à la prochaine actualisation de l’iPad Pro. En clair, il ne devrait pas y avoir de changement notable au niveau de l’écran cette année.

Puissance

À l’intérieur, l’iPad Pro 2018 est alimenté par le processeur A12X Bionic d’Apple. Malgré une puissance à toute épreuve, Apple devrait le remplacer par le nouveau SoC A13X Bionic, qui offrira davantage de performances.

Si TSMC se charge de la production du processeur A14 des futurs iPhone 12, il ne faut pas s’y attendre dans les iPad Pro 2020. Il y a malheureusement toujours un décalage entre ses produits. L’A14X Bionic alimentera donc les iPad Pro seulement lors de la prochaine actualisation.

Pour la 5G, le scénario sera le même, pas avant 2021 dans les iPad Pro. Il est très peu probable que la 5G arrive sur iPad avant l’iPhone.

Date de sortie et prix

Selon les dernier rapports, les nouveaux iPad Pro 2020 seront lancés au cours du premier semestre 2020. Leur présentation pourrait même se faire en même temps que l’iPhone SE 2/iPhone 9 lors d’un évènement spécial le mois prochain. D’autres rumeurs évoquent une annonce lors de la prochaine WWDC au mois de juin.

Concernant les prix, l’iPad Pro 11 pouces actuel est vendu 899 € et 1 119 € pour le 12,9 pouces. Les prix des iPad Pro 2020 seront identiques, mais il n’est pas impossible qu’Apple augmente la facture. Pour l’heure, les détails à ce sujet sont encore trop minces.

Faut-il acheter l’iPad Pro 2018 ?

Sans détour, on peut vous dire oui. Premièrement, cette une tablette extrêmement performante qui ne sera pas obsolète avant au moins 5 ans. Et deuxièmement, la gamme actuelle bénéficie de belles remises chez certains revendeurs. À titre d’exemple, vous trouvez l’iPad Pro 11″ de 64 Go en neuf à partir de 729 € chez Rakuten.

› iPad Pro 11″ 2018 Wi-Fi 64 Go Gris : 735 € au lieu de 899 € + offre de remboursement

› iPad Pro 11″ 2018 Wi-Fi 64 Go Argent : 729 € au lieu de 899 € + offre de remboursement

› iPad Pro 12,9″ 2018 Wi-Fi 64 Go : dès 1 009 € au lieu de 1 119 € + offre de remboursement

Ces offres sont très intéressantes et vous permettent de faire de belles économies non négligeables.