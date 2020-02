Deirdre O’Brien d’Apple a écrit au personnel des Apple Store chinois pour annoncer les plans de réouverture suite à la menace constante du Coronavirus.

Actuellement, les bureaux d’Apple et 42 boutiques sont fermés à cause du Coronavirus qui fait peur au monde entier. Deirdre O’Brien, Senior Vice President of Retail and People d’Apple, a écrit à tout le personnel des Apple Store en Chine indiquant que la firme de Cupertino avait décidé de reporter la réouverture des magasins initialement prévue le 10 février. Selon la note d’O’Brien, Apple continue de travailler avec des experts de la santé pour surveiller la situation et publiera de nouvelles mises à jour sur la question.

Au départ, Apple a décidé de fermer les deux premiers magasins en janvier, puis tous les magasins et bureaux restants en Chine à partir du 1er février. L’intention était de rouvrir après le 9 février mais les choses ne semblent pas aller dans ce sens. Les magasins sont actuellement répertoriés en ligne comme ouvrant le lundi 10 février, mais il est possible qu’ils ne rouvrent pas tous le même jour.

Nous vous informerons de l’évolution de la situation et de la réouverture des boutiques en Chine.