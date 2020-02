Dans une interview avec Guy Kawasaki et son podcast, le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, a avoué qu’en tant qu’employé, la société lui verse environ 50 $ par semaine.

Woz a déclaré qu’il était toujours un employé d’Apple, ajoutant qu’il restait la seule personne à recevoir un salaire chaque semaine depuis la naissance de l’entreprise. Cependant, le co-fondateur d’Apple dit qu’après suppression des taxes et des économies, ce salaire est d’environ 50 $ par semaine.

Techniquement, ce chiffre pourrait signifier tout et rien, car il est également possible qu’Apple paie des millions de dollars en insérant ces chiffres dans une sorte de plan d’épargne, mais en tout cas Woz dit que le montant qu’il reçoit d’Apple a « peu d’importance » :

« C’est une petite somme, mais je le fais par loyauté, car que puis-je faire de plus important dans ma vie ? Personne ne me licenciera. Et j’ai vraiment des sentiments forts pour Apple. »

Woz a ensuite réitéré sa différence avec Steve Jobs. Bien qu’il ne se souciait presque jamais de l’argent, Jobs était obsédé par ce point et voulait devenir important :

« Steve voulait être important et n’avait pas d’argent. Il était donc toujours à la recherche de petites façons de franchir une nouvelle étape vers le gain. Il voulait être une personne importante pour le monde. »

Woz a ajouté plus tard que la personnalité de Jobs avait changé quand Apple a commencé à décoller. Du coup, il n’aimait plus faire de blagues ou plaisanter. Il voulait juste parler des affaires : « Il est devenu beaucoup plus difficile et plus sévère. » Mais Wozniak n’a pas été surpris par son obsession de vouloir grandir : « Steve m’a toujours parlé de grands personnages comme Shakespeare qui avaient changé le monde. Puisqu’il parlait toujours de ces gens, il voulait être l’un d’eux et pensait qu’il pouvait le faire. »