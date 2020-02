Les iPhone 11 et 11 Pro/Max sont pourvus d’une fonction “mode nuit” qui permet d’obtenir de meilleurs clichés en faible luminosité. Si vous ne le saviez pas encore, alors ce n’était pas sans compter sur Apple pour vous le faire savoir.

« Vos photos de nuit sous leur meilleur jour »

Il est vrai que ce mode nuit fait toute la différence. Et si vous n’êtes pas encore convaincu alors Apple vous invite à visionner sa dernière vidéo. En premier lieu, cette fonction se veut utile par le simple fait qu’elle s’active automatiquement dès lors que les conditions de luminosité s’y prêtent. Dans un second temps, il suffit de voir le résultat quand on compare une prise photo avec ou sans le mode nuit. Apple l’a fait pour vous dans cette vidéo, accompagnée de la bande son “We only come out at night” des Smashing Pumpkins :

Si l’iPhone 11 ou 11 Pro Max vous fait de l’œil, sachez qu’il y a actuellement de jolies promotions jusqu’à ce soir sur Rakuten : Promos : iPhone 11/Pro dès 588€, AirPods/Pro dès 110€, Apple Watch 5 et plus.