Alors que le coronavirus continue de se propager en Chine, Apple a décidé de fermer deux autres Apple Store dans le pays.

À ce jour, le coronavirus a fait plus de 170 morts, et des milliers d’infectés. De fait, Apple a temporairement fermé des magasins situés à Nanjing et Fuzhou en Chine.

Suite à la conférence financière Q1 2020, Tim Cook avait confirmé la fermeture de l’Apple Store à Qingdao. Au total, il y a donc maintenant trois boutiques fermées par la société à cause du coronavirus.

Apple prévoit de rouvrir les magasins de Nanjing et Fuzhou le 3 février, tandis que l’Apple Store de Qingdao rouvrira le 4 février.

Rappelons qu’Apple a également pris la décision de limiter les déplacements des employés en Chine aux opérations « critiques » uniquement. De plus, Cupertino fournit des kits de soins à ses employés situés à Wuhan et dans toute la Chine.