Après ses prédictions sur les prochains iPhone 12, l’analyste Ming-Chi Kuo a émis une hypothèse intéressante pour un iPhone de 2021.

Selon l’analyste, cet iPhone LCD pourrait embarquer un bouton d’alimentation latéral où serait logé un capteur Touch ID.

La solution d’empreintes digitales sera capacitive et présentera une nouvelle conception pour améliorer l’expérience utilisateur. Les détails sont évidemment encore trop minces à ce sujet. Kuo croit néanmoins savoir que cet iPhone de 2021 disposera aussi de Face ID et d’une conception bord à bord. En pratique, le futur iPhone sera compatible à la fois avec la reconnaissance faciale et la reconnaissance des empreintes digitales.

Cet iPhone devrait sortir au premier semestre 2021. Cette rumeur confirme qu’Apple pourrait vraiment commencer à sortir plus d’iPhone au cours de l’année, avec au moins un modèle au printemps et trois (sinon quatre) modèles dès l’automne 2020.