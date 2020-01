C’est presque officiel, le lancement de l’Apple Store en ligne en Inde est prévu à partir du troisième trimestre de cette année.

Déjà août, Apple avait annoncé son intention d’ouvrir des Apple Store physiques et en ligne en Inde. En revanche, la firme de Cupertino s’était bien garder de divulguer de détails sur la date officielle. Les rumeurs parlaient d’un lancement au premier trimestre 2020, mais selon des sources de TechCrunch, il n’ouvrira ses portes qu’au troisième trimestre de l’année.

Tim Cook devrait planifier un lancement en Inde dans les prochaines semaines pour faire une annonce officielle. Il devrait également dévoiler la date d’activation précise. Avec cette boutique en ligne, Apple augmenterait sa présence sur le deuxième plus grand marché au monde. Il est aujourd’hui devenu fondamental pour augmenter les ventes d’iPhone, étant donné qu’il y a des millions de clients potentiels en Inde.

Quant au premier Apple Store physique, l’attente sera plus longue. La première boutique devrait ouvrir à Mumbai d’ici la fin de l’année.

Actuellement, Apple vend ses produits en Inde via des revendeurs tiers tels qu’Amazon, Flipkart et Paytm Mall. La possibilité de lancer ses magasins, à la fois en ligne et physiques, est le résultat d’une longue négociation avec le gouvernement indien. Ce dernier exigeait en effet qu’Apple commence à produire ses produits dans le pays. C’est maintenant chose faite.