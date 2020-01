La Federal Communications Commission a autorisé la commercialisation des services OnGo sur la bande CBRS 3,5 GHz. Cela offre une connectivité des données cellulaires nettement plus rapide et plus fiable pour tous les appareils compatibles tels que les iPhone.

OnGo est issu du travail de la Citizens Broadcast Radio Service Alliance, formée de 159 membres. OnGo est un ensemble de solutions de spectre partagé conçues pour favoriser les services sans fil existants et futurs. Cela concerne autant les données cellulaires 4G que la 5G. Ce système fonctionne dans la bande CBRS 3,5 GHz. Elle a été officiellement autorisée pour une distribution commerciale complète par la FCC après une période de développement longue et complexe.

Les travaux de commercialisation ont commencé en 2013, lorsque la FCC a cherché un modèle de spectre partagé pour la bande en question, qui était jusque-là beaucoup plus limité. Avant la commercialisation, la bande 3,5 GHz n’était utilisée que par certaines entités gouvernementales, dont le ministère de la Défense. Le nouvel accord permet au gouvernement de maintenir un accès immédiat aux actifs sans fil, tout en ouvrant un spectre précis pour un usage public.

La nouvelle bande 3,5 GHz, marquée OnGo par CBRS, servira initialement de colonne vertébrale pour les services 4G. Elle devrait soutenir le lancement imminent des réseaux 5G aux États-Unis et dans le monde. La bande 3,5 GHz est principalement utilisée pour les services 5G, mais jusqu’à présent, peu de transporteurs ont pu l’exploiter en raison de ces limitations.

Il s’agit d’une étape importante vers la diffusion de la 5G, quelques mois avant le lancement des premiers iPhone supportant cette connexion.