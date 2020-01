Apple TV+ présente encore quelques lacune, comme le note de nombreux utilisateurs, à commencer par le manque de contenu non original. Pour répondre à ce problème, Apple aurait envisagé de mettre la main sur l’intégralité du catalogue MGM.

Après le Wall Street Journal, CNBC rapporte également que MGM et Apple ont eu des entretiens préliminaires pour une éventuelle acquisition. En réalité, MGM s’est également entretenu avec certains concurrents comme Netflix. Son objectif était de comprendre l’intérêt de ces sociétés pour une éventuelle acquisition d’un catalogue dont la valeur estimée dépasse 10 milliards de dollars.

MGM est en effet propriétaire de nombreuses franchises de cinéma et de télévision, comme James Bond, RoboCop et The Magnificent Seven. La société possède également le réseau câblé Epix et certaines séries télévisées telles que “The Handmaid’s Tale” et “Live PD”.

Au cours des neuf premiers mois de 2019, MGM a réalisé un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars, notamment grâce à des revenus provenant de licences de télévision et de cinéma (600 millions) et des abonnements à la chaîne Epix (300 millions). Au 30 septembre 2019, MGM a déclaré un bénéfice net de 123 millions de dollars.

CNBC ne connaît pas tous les détails des pourparlers entre Apple et MGM. On ne saura pas dire non plus si la négociation es toujours en cours. Pour l’heure, aucun accord entre les deux sociétés n’est à venir.

Que diriez-vous d’une éventuelle arrivée de contenu non original sur Apple TV+ ?