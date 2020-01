Tim Cook a voulu partager son hommage à Kobe Bryant, une légende de la NBA qui a disparu d’une malheureuse façon hier en raison d’un accident d’hélicoptère. Il était également accompagné de sa fille de 13 ans, Gianna Maria, ainsi que de sept autres personnes.

La dynamique de l’accident n’est pas encore claire, mais il semble que les conditions météorologiques défavorables et le brouillard dense ont joué un rôle décisif dans cette tragédie. Kobe Bryant a disparu à l’âge de 41 ans. Une mort qui a secoué le monde entier, étant donné que Bryant n’était pas seulement l’un des plus grands joueurs de basket-ball de l’histoire de la NBA, mais aussi une personne d’une grande humanité et générosité.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a voulu partager son hommage à Kobe Bryant avec un post publié sur Twitter.

Devastated and heartbroken by the passing of Kobe Bryant. I admired his athletic prowess from afar and his humanity close up. He was an original. Our thoughts and prayers are with his family, friends and fans. RIP.

