Lors de la prochaine WWDC, Apple dévoilera les premières nouveautés d’iOS 14 et iPadOS 14 aux développeurs. Reste à savoir quels appareils seront compatibles…

Le site iPhonesoft aurait déjà quelques informations intéressantes à ce sujet. D’après leur source, qui travaille chez Apple en tant que développeur sur Apple Plans, affirme que tous les iPhone compatibles avec iOS 13, supporteront iOS 14. En revanche, il pourrait y avoir deux abandons du côté de la gamme iPad dans le cas d’iPadOS 14.

Cela signifie qu’iOS 14 continuera donc de prendre en charge l’iPhone SE et l’iPhone 6s et tous les modèles ultérieurs. Cependant, la rumeur précise également que le support de l’iPhone SE et de l’iPhone 6s dépendra du développement d’iOS 14. En clair, rien n’est sûr à 100% pour le moment.

Quant à la gamme iPad, Apple pourrait abandonner l’iPad mini 4 et l’iPad Air 2. Tous les autre iPad seront pris en charge.

iOS 14, appareils pris en charge:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (septième génération)

iPadOS 14, appareils pris en charge:

iPad Pro 12.9

iPad Pro 11

iPad Pro 10.5

iPad Pro 9.7

iPad (septième génération)

iPad (sixième génération)

iPad (cinquième génération)

iPad mini (cinquième génération)

iPad Air (troisième génération)

Comme rien n’est encore officiel, il est de mise de prendre cette rumeur avec recul. Apple apportera des réponses officielles en juin prochain durant la WWDC 2020. Lors de cet évènement, les développeurs pourront d’ailleurs tester la première bêta des futurs firmwares. L’année dernière, iPhonesoft avait déclaré que l’iPhone SE ne serait pas compatible avec iOS 13, mais finalement ce n’était pas le cas. Toutefois, on doit au site d’avoir eu raison au sujet de l’iPhone 5s et l’iPhone 6 pour l’incompatibilité avec iOS 12.