Apple a officiellement contesté la demande de l’Union européenne au sujet du connecteur standard unique pour tous les fabricants de smartphones et de tablettes.

Il y a quelques jours, l’Union européenne a proposé une règle qui obligerait tous les fabricants de smartphones à utiliser un seul et unique port standard tel que l’USB-C. Cela signifierait la fin des ports propriétaires tels que le Lightning utilisé par Apple.

La firme de Cupertino a répondu à l’Union européenne, déclarant qu’une telle norme nuirait aux consommateurs et à l’innovation :

« Nous pensons qu’une réglementation qui exige la conformité d’un connecteur intégré dans tous les smartphones réprime l’innovation, plutôt que de l’encourager, et nuit aux consommateurs en Europe et à l’économie dans son ensemble.

Cette norme aurait un impact négatif direct, rendant inutilisables des centaines de millions d’appareils et d’accessoires utilisés par nos clients européens et mondiaux, créant un volume sans précédent de déchets électroniques et gênant considérablement les utilisateurs.

Avant 2009, la Commission avait envisagé d’obliger tous les smartphones à utiliser uniquement des connecteurs USB Micro-B, limitant ainsi efficacement les progrès technologiques vers les connecteurs Lightning et USB Type-C. Au lieu de cela, la Commission a choisi une approche volontaire, basée sur les normes de l’industrie, qui a vu la transition de 30 chargeurs à 3, qui ne seront bientôt plus que deux : Lightning et USB-C, montrant que cette approche fonctionne. »

Apple a ensuite ajouté que l’industrie évolue déjà vers l’USB-C, il n’est donc pas nécessaire de créer un précédent réglementaire.