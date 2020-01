Dans le but de réduire les déchets et d’augmenter la praticité pour les utilisateurs, les législateurs européens souhaitent proposer une norme qui obligerait tous les fabricants de smartphones à utiliser un seul et unique port standard tel que l’USB-C.

Plusieurs députés européens souhaitent adopter des mesures contraignantes garantissant la production d’un chargeur compatible avec tous les smartphones. À ce jour, l’Europe s’est limitée à encourager les entreprises technologiques à développer une solution standard, mais le Parlement pourrait désormais transformer cette suggestion en obligation.

Il y a environ un an, Apple avait déjà eu son mot à dire sur ce sujet, affirmant que forcer tous les smartphones à utiliser le même connecteur freinerait l’innovation et serait également mauvais pour l’environnement :

« Plus d’un milliard d’appareils Apple avec connecteur Lightning ont été expédiés dans le monde, sans prendre en compte tout un écosystème de fabricants d’accessoires et d’autres appareils qui utilisent le port Ligthtning pour servir nos clients. Nous voulons nous assurer qu’aucune législation n’entraînera l’expédition de câbles ou d’adaptateurs externes inutiles, uniquement pour les rendre compatibles avec les nouvelles normes. La norme rendrait également obsolètes les appareils et accessoires utilisés par des millions d’utilisateurs dans le monde. Il en résulterait un volume sans précédent de déchets électroniques et un grand inconvénient pour les utilisateurs. Être contraint de bouleverser cet énorme marché aura des conséquences bien au-delà des objectifs déclarés de la Commission.

À partir de 2009, Apple a dirigé les efforts de l’industrie pour travailler ensemble et promouvoir une solution de charge commune. Et avec l’émergence de l’USB Type-C, avec six autres sociétés, nous nous engageons à faire en sorte que tous les nouveaux modèles de smartphones exploitent cette norme via un connecteur ou un câble assemblé.

Nous pensons que cet effort collectif de nombreuses entreprises leaders de l’industrie est meilleur pour l’innovation, meilleur pour les consommateurs et meilleur pour l’environnement. »

Un vote sur cette question aura lieu lors d’une prochaine session du Parlement européen. Alors que certains membres souhaitent que la norme soit approuvée, obligeant des entreprises comme Apple à s’y conformer, il est toujours possible que nous nous limitions à une simple “invitation”.