Le clavier ciseaux, déjà présent sur le MacBook Pro 16, arrive également sur le modèle 13 pouces et le Smart Keyboard pour iPad.

Rappelons qu’Apple a présenté le nouveau clavier ciseaux sur le MacBook Pro 16 pour remplacer le clavier papillon controversé largement critiqué. La bonne nouvelle, selon un rapport du jour, ce clavier concernera bientôt non seulement le MacBook Pro 13, mais aussi le Smart Keyboard de l’iPad.

La prochaine actualisation du MacBook Pro 13 pourrait arriver au cours de ce premier semestre…ou à l’automne prochain d’après l’analyste Ming-Chi Kuo. Compte tenu de la notoriété et de la compétence de l’analyste, nous avons des raisons de croire que même dans ce cas, ce qui a été prévu se produira. Ming-Chi avait déjà évoqué l’introduction d’un nouveau clavier avec le lancement du MacBook Pro 16 l’année dernière.

Le nouveau mécanisme du clavier ciseaux est plus petit que le précédent et permet d’avoir beaucoup plus d’espace sous chaque touche afin d’éviter que le dépôt de poussière et de débris n’affecte le fonctionnement du mécanisme lui-même. Plus d’espace signifie également une plus grande facilité de nettoyage du clavier avec la simple utilisation d’air comprimé. Le compromis était d’augmenter l’épaisseur du clavier de 0,1 mm par rapport au modèle papillon. Le clavier papillon a été introduit pour la première fois avec la gamme MacBook 12 pouces, suivi par les nouveaux MacBook Pro de 2016. Après l’introduction dans ces appareils, un nombre croissant d’utilisateurs se sont plaints de dysfonctionnements et de blocages soudains du clavier.

Comparé au clavier papillon, le nouveau clavier ciseau est encore plus précis et silencieux.

Il n’est pas exclu qu’il puisse également arriver prochainement sur MacBook Air 2020. Reste plus qu’à patienter jusqu’au lancement officiel du nouveau MacBook Pro 13, du nouveau Smart Keyboard pour iPad, en plus du nouveau MacBook Air.