Macotakara a publié de nouveaux détails sur les possibles nouveautés de l’iPhone 12, en particulier en ce qui concerne la conception et la taille du modèle de 6,7 pouces. Il est également question d’une nouvelle couleur.

Selon la rumeur, les iPhone 12 pourraient avoir le même design que l’iPhone 11, avec pour seule différence l’appareil photo. Elle vient contredire les précédents rapports de Ming-Chi Kuo. L’analyste parlait d’un tout nouveau design, avec une apparence plus angulaire similaire à l’iPhone 4.

Macotakara ajoute que l’iPhone 12 de 5,4 pouces aura une hauteur à mi-chemin entre l’iPhone SE et l’iPhone 8. Pour la version de 6,1 pouces, la taille se situera entre l’iPhone 11 et le 11 Pro Max. L’iPhone 12 de 6,7 pouces sera légèrement plus haut que l’iPhone 11 Pro Max.

En termes d’épaisseur, le modèle de 6,7 pouces sera de 7,4 mm, ce qui est nettement plus fin que les 8,1 mm de l’iPhone 11 Pro Max. Le rapport note également que ce même modèle sera équipé d’un système de caméra avec un « capteur plus grand que la caméra arrière de l’iPhone 11 Pro Max ».

Macotakara confirme, contrairement à ce qui a été dit dans le passé, que les modèles de 5,4 et 6,1 pouces présenteront des configurations à double caméra. Il y aura une variante distincte du modèle de 6,1 pouces qui, avec le modèle de 6,7 pouces, présentera une configuration à triple caméra, ainsi qu’un capteur de temps de vol 3D.

La couleur vert nuit pourrait laisser sa place à une couleur bleu marine sur l’iPhone 12 Pro. Elle pourrait d’ailleurs ressembler à celle de ce concept :

Selon Macotakara, l’iPhone 12 sera donc très similaire aux modèles précédents, à son tour pratiquement identique à l’iPhone X. Qu’en dîtes-vous ?