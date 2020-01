Microsoft a lancé son nouveau navigateur Edge Chromium sur Windows et macOS. La première version stable du navigateur est désormais accessible à tous. C’est un peu plus d’un an après la déclaration de l’entreprise de vouloir passer à Chromium. Microsoft cible initialement Edge pour les utilisateurs professionnels de Windows et macOS, mais les consommateurs pourront également le télécharger et l’installer manuellement.

Edge Chromium offre certaines fonctionnalités que les utilisateurs de Chrome reconnaîtront immédiatement, bien qu’il existe des lacunes. La synchronisation de l’historique et la synchronisation des extensions sont manquantes au démarrage du navigateur, mais des éléments tels que les favoris, les paramètres, les adresses / informations de contact et les mots de passe seront tous synchronisés par Chrome. Microsoft prévoit de rendre ces fonctionnalités de synchronisation manquantes disponibles plus tard cette année. La bonne chose est que Edge est maintenant très similaire à Chrome et inclut également la prise en charge des extensions. La fonction Collections est très intéressante, vous permettant de collecter des images et du contenu sur le Web et d’empêcher la surveillance.

Vous pouvez choisir parmi trois niveaux différents pour éviter d’être suivi sur le Web, avec le paramètre par défaut qui bloquera les trackers des sites que vous n’avez jamais visités auparavant. Cela garantit que le contenu et les annonces sont moins personnalisés et que les trackers malveillants sont bloqués. Il existe également un paramètre plus élevé qui bloque la plupart des trackers sur le Web, mais cela peut signifier que certaines parties des sites ne sont pas chargées ou ne fonctionnent pas correctement. Si vous connaissez Ghostery, la protection intégrée de Microsoft Edge est très similaire.

Alors, pourquoi passer au navigateur Edge Chromium de Microsoft ? Microsoft se concentre sur les utilisateurs d’entreprise qui ont besoin de certaines fonctionnalités telles que le mode Internet Explorer, qui permet aux entreprises de télécharger automatiquement les sites IE hérités dans Edge. Des fonctionnalités de surveillance supplémentaires, des collections et la prise en charge du contenu Netflix 4K avec Dolby Atmos et Dolby Vision sont d’autres facteurs de différenciation importants par rapport à Chrome.

Si vous voulez tester le nouveau Edge, vous pouvez le télécharger pour macOS à partir de ce lien.