Apple a commencé à vendre le haut-parleur sans fil Sonos ONE SL en ligne et dans ses magasins. Au même moment où Sonos a déposé une plainte contre Google et Amazon pour vol de brevet.

Le haut-parleur sans fil Sonos permet aux utilisateurs d’utiliser Siri ou Airplay 2 pour diffuser Apple Music. En revanche, il ne dispose pas de microphone et ne fonctionne donc pas avec Alexa ou Google Assistant. Les utilisateurs d’Apple peuvent utiliser Siri via l’iPhone pour envoyer des commandes vocales au haut-parleur évidemment connecté à Apple Music.

Sonos a déposé une plainte contre Google et Amazon pour violation présumée de certains brevets liés aux connexions sans fil et à la synchronisation des haut-parleurs. La société réclame une compensation et le blocage des ventes des haut-parleurs Google et Amazon concernés.

Un porte-parole de Google a déclaré que son entreprise discutait avec la société depuis des années pour parvenir à un accord impliquant l’utilisation de la propriété intellectuelle mutuelle : « Nous sommes déçus que Sonos ait porté ces affaires au lieu de poursuivre les négociations de bonne foi. »