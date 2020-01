Incontestablement, les AirPods sont un vrai succès. Lancées en décembre 2016, ils ont une notoriété quasi sans précédent et les données le confirment.

Apple a réussi à générer 19,5 milliards de dollars du lancement jusqu’à la fin de 2019 uniquement grâce aux AirPods. En pourcentage, ce chiffre correspond à 4,5% du chiffre d’affaires total de l’iPhone pour la même période.

Si ces chiffres vous paraissent impressionnants, attendez d’entendre le reste. Si les AirPods appartenaient à une société distincte, la valeur de la société serait actuellement d’environ 60 milliards de dollars !

Selon le rapport de Kevin Rooke, en 2018, les revenus des écouteurs totalement sans fil ont augmenté de 133% par rapport à 2017 et en 2019, ils ont augmenté de 128% par rapport à 2018. Si nous comparons ces données aux données agrégées d’entreprises telles que Spotify, Twitter, Shopify et Snapchat, les AirPods ont généré à eux seuls plus de revenus que ces derniers ! Sur la base du graphique ci-joint et des données historiques collectées, les AirPods pourraient atteindre et dépasser les revenus d’Uber en 2020.

2019 a été une année très importante pour les AirPods qui ont vu non seulement le lancement de la nouvelle version avec le support de “Dis Siri”, mais aussi le lancement des AirPods Pro avec suppression du bruit ambiant. Par rapport au lancement de la version originale, les prix ont augmenté, mais la qualité et les possibilités s’est également améliorée.

Parmi les différentes versions disponibles aujourd’hui et les produits en attente pour les prochains mois, l’avenir de cet accessoire désormais incontournable semble prometteur.