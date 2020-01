Le fournisseur d’Apple Foxconn a nié avoir abandonné l’accord d’investissement de 5 milliards de dollars pour créer de nouvelles installations de production en Inde.

Foxconn, à l’initiative d’Apple, avait promis de nouveaux investissements en Inde pour créer des usines de production pour assembler des iPhone et d’autres produits. Ces derniers jours, la rumeur s’était répandue que l’entreprise avait changé d’avis, mais aujourd’hui Foxconn affirme le contraire.

Suite à certains malentendus, un représentant du gouvernement avait indiqué à la presse que les investissements de Foxconn en Inde ne seraient pas effectués en raison de la concurrence accrue des entreprises manufacturières locales, ainsi que d’un “différend interne” entre Foxconn et Apple. Rappelons que le gouvernement s’attend à des investissements importants promis depuis 2015 dans le but de créer une dizaine de sites de production à travers le pays.

À la suite de cette fuite, l’entreprise a publié une déclaration pour réfuter le différend interne avec Apple et confirmer les investissements en Inde.

Cela signifie qu’à l’avenir, de plus en plus d’iPhone seront produits en Inde et non plus en Chine.