Bonne nouvelle, le Crédit Agricole commence à communiquer sur son site au sujet d’Apple Pay, signe que le lancement ne devrait plus tarder.

Initialement prévu pour fin 2019, Apple Pay devrait être normalement disponible d’ici la fin du mois de janvier. La banque ne donne pas de date précise, mais l’attente ne sera plus très longue.

Cela fait un moment que les clients demandent l’activation du service, on en parle depuis plus de 2 ans. Maintenant que le Crédit Agricole est listé sur le site d’Apple, c’est plus officiel que jamais.

Encore un peu de patience, bientôt vous pourrez ajouter vos cartes sur l’application Wallet et profitez du paiement sans contact.