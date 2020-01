The Morning Show était sans doute la plus populaire des séries télévisées incluses dans le catalogue Apple TV+. La série dramatique mettant en vedette Jennifer Aniston revient sous les projecteurs avec une nouvelle vidéo promotionnelle, intitulée “Inside The Morning Show”.

Cette nouvelle vidéo montre les coulisses de la série, y compris les commentaires de la distribution et de la production qui ont travaillé dur sur l’émission. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon mais aussi le réalisateur et producteur Mimi Leder ont partagé certaines de leurs expériences lors de la production de la série, notamment leur relation personnelle avec certains des sujets abordés dans l’émission. Grâce à “The Morning Show”, l’actrice principale très acclamée Jennifer Aniston a reçu la nomination de la meilleure actrice aux Screen Actors Guild Awards, dont le verdict final arrivera le 19 janvier 2020.

La série TV est déjà entièrement disponible pour tous les abonnés Apple TV+. Avez-vous déjà vu tous les épisodes de la série télévisée ? Si vous avez aimé, faites-le nous savoir dans les commentaires.