Gros coup pour Apple sur le front des services multimédias. Après un premier réajustement de l’équipe derrière Apple TV+, la firme de Cupertino a décidé de libérer l’artillerie lourde en faisant appel à Richard Plepler, ancien président et PDG de HBO.

Selon le New York Times, l’ancien dirigeant de HBO, qui a démissionné de manière inattendue en février de l’année dernière, aurait accepté l’offre de Cupertino afin de produire des séries de grande envergure exclusivement pour Apple TV+. L’accord prévoit une durée de cinq ans au cours de laquelle Plepler travaillera en contact avec Zack Van Amburg et Jamie Erlich, déjà activement engagés avec Apple à l’occasion des séries qui font partie de l’offre de lancement de service.

Un coup notable pour Apple quand on sait que le leadership de Plepler a valu à HBO plus de 160 Emmy Awards et des séries telles que “Game of Thrones”, “Big Little Lies” et “Veep”. Cette annonce aura sûrement un impact significatif dans le monde des services multimédias, une lutte sans exclusion de coups avec des interprètes remarquablement féroces du calibre de Netflix, Amazon, Disney et bien d’autres.

Nous verrons si les expériences et les grandes compétences de Plepler seront en mesure d’apporter plus de contenus de qualité et davantage d’abonnés à Apple TV+.