Apple envisagerait d’entrer sur le marché eSports en concevant une nouvelle machine Mac haut de gamme en 2020. Le phénomène eSports a connu une croissance exponentielle ces dernières années et Apple ne veut pas être seulement un spectateur.

Selon des rumeurs en provenance de Taïwan, un Mac dédiée à l’eSport devrait arriver sur le marché à un prix d’environ 5000 $. L’assemblage serait toujours confié à Quanta Computers, qui s’occupe déjà du nouveau Mac Pro 2019. En plus de Quanta, TSMC, Hongzhun, Kecheng, Delta, Lite-On et Liangwei devraient également être de la partie, même si pour l’instant on ne sait pas de quelle manière.

Mais quel type de produit sera ce nouveau Mac ? Eh bien, pour le moment, ce qu’Apple a en tête n’est pas clair, mais il semble que les options soient actuellement au nombre de deux : un tout-en-un (AIO) avec un grand écran ou un MacBook dédié au jeu mais avec un grand écran – peut-être même plus grand que le nouveau MacBook Pro 16 pouces. L’appareil devrait être annoncé lors de la WWDC d’Apple en juin prochain. D’ici là, d’autres informations devraient fuites si la rumeur se confirme.