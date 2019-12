L’Apple Watch est l’appareil de référence pour l’activité physique et la santé depuis des années avec une surveillance précise et fiable et de nombreux défis à relever. Maintenant, après une année de congé, le défi pour la nouvelle année revient.

Le badge “Ring in the New Year” est donc prêt à revenir sur la smartwatch de Cupertino, pour le bonheur de tous les utilisateurs après la pause 2019.

Ces moments difficiles sur Apple Watch servent à motiver les utilisateurs qui pourront faire plus d’activité physique et rester en forme.

Une fois le défi en question surmonté, les utilisateurs débloqueront un badge de style médaille. Ils recevront également des autocollants exclusifs pour iMessage et FaceTime. L’objectif ? Terminez tous les anneaux d’activité pendant sept jours consécutifs.

Le défi commencera immédiatement après les vacances, alors ne vous inquiétez pas car vous pourrez toujours profiter des déjeuners et dîners, du 7 janvier au 31 janvier 2020.