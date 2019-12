Pokémon GO se prépare à recevoir une nouvelle mise à jour très importante au début de l’année prochaine. Le nouveau et intéressant mode Buddy Adventure est en effet sur le point d’arriver.

Ce nouveau mode de jeu avait déjà été dévoilé le mois dernier par l’équipe de développement, mais Niantic a partagé de nouvelles informations sur le mode Buddy Adventure, y compris une fenêtre de sortie.

Avec le tout nouveau mode Buddy Adventure, nos Pokémon seront à nos côtés dans la phase d’exploration comme jamais auparavant. Le nouveau mode est évidemment conçu pour renforcer le lien entre l’entraîneur et son propre Pokémon. Il vous permettra de connaître l’humeur de votre Pokémon. Contrairement, nous pourrons obtenir de nouveaux bonus et accéder à un nouveau système de niveau, tout en promenant notre Pokémon grâce à la réalité augmentée. Grâce au mode AR+ nous pourrons jouer, nourrir et effectuer diverses autres activités avec notre Pokèmon afin d’obtenir un lien avec lui encore plus solide.

Aucune date précise n’a été annoncée mais telle que formalisée par Niantic, le nouveau mode sera disponible début 2020. Cette nouvelle donnera-t-elle une nouvelle vie au titre après le grand boom des premiers mois de sa sortie ?