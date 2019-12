Apple a signé un accord pour la distribution pour Apple TV+ d’un nouveau documentaire intitulé “Visible: Out on Television”, produit par Wanda Sykes.

Comme le rapporte Variety, la série créée par les cinéastes Ryan White et Jessica Hargrave présente cinq épisodes qui examinent « l’importance de la télévision en tant que média intime qui a façonné la conscience américaine et comment le mouvement LGBTQ a façonné la télévision ».

Les épisodes d’une heure exploreront des thèmes qui incluent l’invisibilité des protagonistes, l’homophobie, l’évolution des personnages LGBTQ et la diffusion dans le secteur de la télévision.

Dans Visible: Out on Television, nous verrons des images d’archives mettant en vedette « les acteurs clés du mouvement » et les diverses histoires racontées par Janet Mock, Margaret Cho, Asia Kate Dillon, Neil Patrick Harris et Lena Waithe. Il y aura également des interviews d’Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Anderson Cooper et d’autres personnalités importantes.

“Visible: Out on Television” fera ses débuts sur Apple TV+ le 14 février 2020.