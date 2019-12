Apple a décidé de se concentrer de plus en plus sur Apple TV+ en faisant la promotion d’un espace pop-up à New York dédié à sa série TV Helpsters.

Le pop-up est situé à Chelsea, Manhattan, et montre des images de personnages clés de la série ainsi qu’une phrase de motivation dédiée à la mise au point de l’intrigue. Il n’y a pas de logo Apple à l’exception des mots “Regarder sur Apple TV+”.

Helpsters est une série originale Apple TV+ réalisée par les créateurs de “Sesame Street”. L’intrigue raconte les aventures de Cody et des Helpsters, une équipe de marionnettes amusantes qui aiment résoudre des problèmes. Qu’il s’agisse d’organiser une fête, d’escalader une montagne ou d’apprendre un tour de magie, les Helpsters ont une solution pour chaque situation, car tout commence par un plan.

Nous ne savons pas, pour le moment, si d’autres espaces pop-up sont prévues ou si le choix d’Apple se limite à un seul emplacement. Rappelons que jusqu’à présent, Apple n’a réalisé qu’une seule saison de la série, composée de 26 épisodes. Six épisodes sont actuellement disponibles sur la plateforme Apple TV+.

Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus sur la série et son éventuel renouvellement. Dites-nous ce que vous pensez de la série dans les commentaires.