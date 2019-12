Apple a acquis Spectral Edge, une startup britannique qui développe une technologie conçue pour améliorer les photos des smartphones.

Comme l’a rapporté Bloomberg, nous ne connaissons pas pour l’instant les chiffres de cet accord pour l’acquisition de Spectral Edge, mais nous pouvons supposer qu’Apple exploitera les compétences et les technologies de la startup basée au Royaume-Uni.

La société utilise le Machine learning pour rendre les images plus nettes, avec des couleurs plus précises. Il fonctionne essentiellement en prenant une image infrarouge et en la fusionnant avec une photo standard. « La société combine la technologie brevetée Image Fusion avec le Deep Learning pour révéler plus de couleurs, de détails et de clarté dans n’importe quelle image », explique Spectral Edge.

Apple utilisera cette technologie pour la mettre en œuvre dans l’application Appareil photo sur iPhone. Elle viendra soutenir les autres fonctions de traitement d’image telles que Smart HDR et Deep Fusion.