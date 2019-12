Apple a annoncé une nouvelle franchise majeure de jeux de sport désormais disponible sur Apple Arcade. “Ultimate Rivals”, développé par Bit Fry Game Studios, comprend différents sports : hockey, basket-ball, football et baseball.

Le premier titre de la série est “Ultimate Rivals : The Rink“. Dans ce jeu, les joueurs peuvent choisir parmi plus de 50 athlètes pour participer à des matchs de hockey à deux contre deux.

« Dans “Ultimate Rivals: The Rink”, le premier titre de la série, les joueurs choisissent parmi plus de 50 athlètes de superstar pour participer à des matchs de hockey à deux passionnants. Les joueurs peuvent combiner, par exemple, Alex Ovechkin et Alex Morgan contre De’Aaron Fox et Jose Altuve ou Skylar Diggins-Smith et Wayne Gretzky.

Différentes combinaisons de héros débloquent des façons uniques de jouer et de gagner contre l’IA ou d’autres joueurs dans des jeux multijoueurs en ligne. Sur la glace, l’action est guidée par les réflexes des joueurs et prend vie avec des effets visuels stylisés et des effets sonores captivants. »

Le prochain jeu de la série sera “Ultimate Rivals: The Court“, à venir au printemps 2020. La série “Ultimate Rivals” proposera du contenu sous licence de la LNH, de la NBA, de la NFL Players Association (NFLPA), de la MLB, de la WNBA et du National Association des joueuses par équipes féminines (USWNTPA), ainsi que des athlètes non actives comme Wayne Gretzky.