Depuis quelques heures, Twitter permet aux utilisateurs d’iPhone de partager des Live Photo et de les afficher sous forme de GIF.

Le téléchargement sur Twitter fonctionne autant sur ses applications que sur la version Web. De plus, Twitter sur le Web conserve désormais la qualité JPEG d’origine des photos, sans aucune compression, même si pour le moment cette nouveauté n’est pas active sur ses applications mobiles.

Give the gift of GIFs. You can now upload your iOS Live Photos as GIFs anywhere you upload photos on Twitter. pic.twitter.com/D8TIfsBwyd

— Twitter (@Twitter) December 11, 2019