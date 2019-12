L’opérateur suisse Salt a lancé une nouvelle télécommande alternative pour Apple TV, après les critiques des utilisateurs qui ont eu du mal à s’habituer à la télécommande Siri d’Apple.

Avec un coût d’un peu moins de 20 francs suisses, la télécommande a été développée en collaboration avec Apple. Ceci fait suite après qu’une partie considérable des clients de Salt TV se sont plaints de l’utilisation de la télécommande Apple Remote fournie avec l’Apple TV. En fait, Salt vend un ensemble particulier de son package haut débit qui comprend une Apple TV.

Grâce à l’étroite collaboration avec Apple, la télécommande alternative ne nécessite aucune combinaison avec Apple TV‌ et fonctionne immédiatement. Elle comprend des flèches directionnelles au lieu de la surface en verre Siri Remote Touch, un bouton d’alimentation, ainsi qu’un bouton Menu. On retrouve aussi des boutons de volume et de chaines séparés, en plus de boutons de lecture multimédia. Il n’y a pas de touches Siri dédiées, parce que tvOS n’offre pas cette fonction en Suisse, du moins pour le moment.

Nous ne savons pas si Apple voudra étendre cette collaboration dans d’autres pays, mais c’est une première ouverture qui augure bien pour l’avenir. De plus, il est positif qu’Apple ait écouté les commentaires négatifs des utilisateurs pour trouver une solution immédiatement.