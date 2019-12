Une mise à jour importante de l’app Apple Store est disponible, dédiée à l’achat de produits directement depuis l’iPhone et l’iPad.

L’Apple Store est l’application officielle d’Apple qui vous permet d’acheter tous les produits vendus en ligne et de lire les informations associées. Avec cette app, vous pouvez également obtenir des conseils sur les produits Apple que vous possédez déjà et découvrir quels accessoires sont compatibles avec vos appareils. Il est également possible d’utiliser Apple Pay pour payer à partir de votre iPhone lorsque vous êtes dans un Apple Store abonné au service.

Dans cette nouvelle version, l’interface d’achat a été totalement renouvelé. Maintenant, les images sont plus détaillées, avec beaucoup d’informations et un contenu personnalisé. Vous pouvez également enregistrer le pass de collecte en magasin directement dans l’application Wallet.

Avec cette mise à jour, Apple combine les onglets Découvrir et Acheter dans une seule interface avec une série d’onglets et de sections qui mettent en évidence les nouveaux produits, appareils déjà en votre possession et les catégories d’achat. Le design est similaire aux stories de l’App Store, avec des visuels en plein écran et des boutons d’achat au bas de l’écran. Les pages de produits individuelles offrent désormais une expérience plus proche de la navigation sur Apple.com.

Apple a également ajouté la possibilité d’enregistrer des cartes pour vos retraits en magasin directement dans l’application Wallet. Cette fonctionnalité s’étend aux réservations pour les sessions Today at Apple. Toute session à laquelle vous vous inscrivez maintenant est fournie sur Wallet pour vous enregistrer à votre arrivée.

L’Apple Store est disponible gratuitement sur ce lien.