Les expéditions mondiales wearables ont augmenté de 94,6% au troisième trimestre 2019, selon le dernier rapport publié par IDC. Le marché a été alimenté principalement par de vrais écouteurs sans fil.

« Les Hearables sont le nouveau produit de référence pour le marché des appareils portables », a déclaré Ramon T. Llamas, directeur de recherche IDC. « Ce succès a commencé lorsque de plus en plus de fabricants ont décidé de retirer la prise casque de leurs smartphones, entraînant en fait le passage aux écouteurs sans fil. Et bon nombre de ces fabricants ont conçu des écouteurs intégrant des fonctionnalités supplémentaires qui augmentent ou étendent l’expérience audio. En outre, ces produits ont des formes et des conceptions différentes, allant des casques sans fil aux écouteurs intra-auriculaires, pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs. De plus, les prix ont considérablement baissé et certains modèles coûtent moins de 20 $ ». À ce succès s’ajoutent des appareils portables tels que les smarwatches, qui complètent de plus en plus les “principaux” smartphones.

Même au troisième trimestre de l’année, Apple a pris la première place grâce à la popularité croissante des écouteurs AirPods et Beats, ainsi que de l’Apple Watch .

Selon IDC, la baisse du prix de l’Apple Watch Series 3 et le lancement des AirPods Pro contribueront à renforcer la position d’Apple. En regardant la concurrence, les bandes Xiaomi Mi ont atteint 10 millions d’unités expédiées au cours du trimestre, en expansion notamment en Europe et aux États-Unis.

Les nouvelles montres et appareils portables Samsung (avec sa propre marque et avec la marque JBL) ont conquis 9,8% du marché. Malgré les défis politiques, Huawei s’est classé quatrième au monde grâce à de bonnes performances dans son pays d’origine, la Chine. À l’intérieur de ses frontières, Huawei a connu une croissance de 188% d’une année sur l’autre, ce qui en fait l’une des entreprises à la croissance la plus rapide du pays. Dans le reste du monde, Huawei a maintenu une forte croissance, bien que le volume des expéditions ait été beaucoup plus faible (environ 80% des expéditions sont concentrées en Chine).

Fitbit se positionne à la cinquième place, avec les derniers wearables et montres de la société qui ont été bien accueillis bien que la croissance ait été plus faible que prévu.