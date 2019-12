TikTok, parmi les plus répandues chez les plus jeunes, a été accusé d’avoir violé les lois américaines sur la protection de l’enfance.

La plainte indique que le premier problème avec l’application TikTok est qu’elle n’offre pas de garanties suffisantes pour empêcher les mineurs d’utiliser l’application. De plus, les données seraient partagées sur des serveurs chinois qui n’étaient pas correctement surveillés. Et, entre décembre 2015 et octobre 2016, l’application a également collecté des données sur la position des utilisateurs sans leur consentement.

« En plus d’être une plate-forme sur laquelle les utilisateurs peuvent communiquer avec les autres via des vidéos et des messages directs, les comptes d’utilisateur sont définis comme publics par défaut, avec toutes les informations personnellement identifiables. Toutefois, même si les utilisateurs configurent leur profil sur privé, leurs données, y compris les noms d’utilisateur, les images de profil et la biographie, restent publiques et consultables par d’autres utilisateurs. »

En outre, le procès prétend que, jusqu’en octobre 2016, l’application disposait d’une fonction permettant aux utilisateurs de se connecter avec d’autres utilisateurs de Musical.ly dans leur zone géographique via l’onglet “ma ville”, qui affiche « une liste d’autres des utilisateurs dans un rayon de 50 km et avec lesquels il était possible de se connecter et d’interagir via des messages directs ». Pour les plaignants, cela créait un risque grave pour la sécurité des mineurs, qui pourraient facilement être interceptés et contactés par des tiers malveillants.

TikTok n’a pas immédiatement réagi à ces accusations, se contentant de dire que les données des utilisateurs sont protégées.