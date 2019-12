Le recours collectif concernant les problèmes de fiabilité des claviers papillon montés sur les MacBook et MacBook Pro se poursuivra, malgré la demande d’Apple de mettre fin à la plainte.

Hier, un juge fédéral a rejeté la demande d’Apple d’arrêter le recours collectif et de ne pas le renvoyer devant les tribunaux. La plainte a été déposée en mai 2018, plusieurs utilisateurs d’Apple se plaignant de problèmes de fiabilité des claviers papillon des MacBook et MacBook Pro, au point de les considérer comme inutilisables et inadaptés. De plus, le recours collectif prétend qu’Apple était au courant des problèmes de clavier, mais n’a rien fait pour les résoudre.

Le juge de district américain Edward Davila a décidé qu’Apple aurait à comparaître devant le tribunal, où elle devrait se défendre contre les accusations de ne pas être en mesure de trouver une solution efficace pour résoudre les problèmes des claviers papillon, qui touchent encore de nombreux utilisateurs de MacBook, MacBook Air et MacBook Pro.

Apple a activé un programme de réparation des claviers papillon, mais dans la plainte, nous notons que la réparation ne résout pas nécessairement les problèmes de fiabilité. Selon les plaignants, Apple remplace simplement les claviers défectueux par des claviers qui finiront eux aussi par avoir les mêmes problèmes.

Cela concerne les modèles MacBook et MacBook Pro introduits depuis 2015. Le MacBook Air n’est pas mentionné, mais il sera probablement ajouté bientôt dans le recours collectif.

Apple n’a pas commenté les nouvelles. Entre autres choses, et cela ne jouera pas en faveur de la société, Apple a récemment lancé le nouveau MacBook Pro 16 « avec un clavier à ciseaux renouvelé », qui résout efficacement tous les problèmes. Un aveu de culpabilité ?