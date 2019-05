En plus des nouveaux MacBook Pro, Apple vient de confirmer avoir étendu son programme de remplacement du clavier papillon.

Cette nouvelle concerne la précédente génération de MacBook Pro 2018 et MacBook Air qui auront droit au nouveau matériau. En effet, Apple explique avoir changer de matériau mais sans en dire plus à ce sujet. Malheureusement, les machines de 2015/2017 ne pourront pas en profiter. Apple n’explique pas le pourquoi du comment, mais cela doit être lié à la conception du clavier en lui-même.

Voici la liste des MacBook éligibles au remplacement gratuit du clavier :

Comme dit plus haut, la réparation sera gratuite en Apple Store. Il est possible de faire appel à un transporteur (à vos frais mais la gratuité se négocie avec Apple) dans la mesure où vous habitez loin d’un boutique Apple. On apprend également que la réparation nécessitera moins de temps qu’auparavant.

Alors si vous êtes concernés par ce problème de clavier, n’hésitez pas à contacter le SAV d’Apple.