Enfin ! Apple vient d’annoncer la sortie d’un nouveau MacBook Pro, le plus puissant jamais conçu par la firme.

Désormais, nous pouvons compter sur les processeurs Intel de 8e et 9e générations équipés de 8 cœurs. Apple ne manque d’ailleurs pas de parler de cette machine comme « le Mac portable le plus rapide de tous les temps ». Le modèle de 15″ est équipé d’un Turbo Boost allant jusqu’à 5 GHz, et 4,7 GHz pour le 13″. Les performances sont là, il ne restera plus qu’à les tester en situation réelle avec différents logiciels.

Apple a également profité de l’occasion pour annoncer que ce nouveau MacBook Pro embarquait un clavier papillon de nouvelle génération. En effet, le mécanisme a été très critiqué, à tel point qu’Apple a offert la réparation aux clients concernés. Espérons que ce nouveau clavier saura éviter les problèmes de touches que beaucoup ont rencontré…comme nous.

La nouvelle machine est déjà disponible à la vente en ligne, et verra le jour en Apple Store la semaine prochaine. Le prix débute à 1 999 € pour le 13″ et 2 799 € pour le 15″. Bien sûr les tarifs grimpent vite dès lors que vous opterez pour des options.