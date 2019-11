Conformément à la tradition, Apple a partagé le programme de vacances de l’App Store Connect, utile pour les développeurs qui doivent planifier de nouvelles applications et mises à jour pendant les vacances.

Apple a annoncé le calendrier des vacances 2019 dans une publication sur son site Web destiné aux développeurs :

« La saison la plus intense du Store est presque arrivée. Assurez-vous que vos applications sont à jour et prêtes pour les vacances. Les nouvelles applications et leurs mises à jour ne seront pas acceptées du 23 au 27 décembre (heure du Pacifique). Par conséquent, toutes les versions doivent être planifiées, envoyées et approuvées à l’avance. D’autres fonctionnalités de l’App Store Connect et du compte développeur resteront disponibles. »