En vue de la Journée mondiale du sida, qui se tiendra le 1er décembre, Apple a commencé à revêtir de rouge le logo de ses Apple Store.

Les logos rouges d’Apple sont une tradition annuelle et marquent l’une des rares fois où Apple change les couleurs de son logo. Les photos de l’Apple Store avec les logos rouges ont commencé à apparaître sur Twitter et Instagram et, à compter du 1er décembre, de nombreux magasins arboreront temporairement cette couleur.

L’année dernière, Apple a transformé en rouge 125 logos d’Apple Store, tandis que 400 autres avaient des autocollants rouges sur leurs logos.

La semaine prochaine, Apple fera la promotion de la Journée mondiale du sida dans ses magasins. Du 25 novembre au 2 décembre, Apple versera 1 dollar à (RED) pour chaque achat effectué avec Apple Pay sur Apple.com, l’application Apple Store et les magasins Apple, pour un total de 1 million de dollars.

(RED) est depuis longtemps un partenaire de la charité Apple et, depuis 2006, Apple a collecté plus de 220 millions de dollars via des promotions comme celle-ci et par la vente de produits et accessoires de marque (RED). Les fonds collectés par (RED) sont alloués aux programmes de lutte contre le VIH / sida en Afrique dans le cadre du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.